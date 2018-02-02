Украинские теннисисты уступили первые два матча сборной Швеции в Кубке Дэвиса

Сергей Стаховский и Артем Смирнов уступили своим соперникам из сборной Швеции в рамках матчей Первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса.

К первому матчу в Кубке Дэвиса Украина подошла с кадровыми проблемами - первая ракетка Украины Александр Долгополов не был заявлен на встречу со шведами, Илья Марченко в последний момент выбыл из строя из-за операции на плече.

Сергей Стаховский, который, в отсутствии Долгополова, стал лидером сборной, неожиданно не справился со вторым номером сборной Швеции и 396-й ракеткой мира Микаэлем Имером - 6:7 (6), 2:6.

Второй номер сборной Украины Артем Смирнов практически без шансов проиграл лидеру сборной Швеции Элиасу Имеру - 2:6, 3:6.

3 февраля пройдут еще три встречи, в которых украинцы обязаны побеждать, чтобы пройти дальше. В случае победы Украина сыграет со сборной Португалии за право выйти в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

Недавно 15-летняя Марта Костюк получила свой первый вызов в сборную Украины на матчи против Австралии.