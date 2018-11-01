Украинские теннисистки вышли в финал престижного турнира в Китае

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в финал малого Итогового турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае в парном разряде.
В матче второго тура группового этапа украинки обыграли японский дуэт Макото Ниномия / Мию Като со счетом 6:4, 1:6, 10:7.
Таким образом, сестры Киченок выиграли оба матча в своей группе и пробились в решающий матч. Соперницы украинок определятся после матчей второго и третьего туров в параллельной группе, где шансов на финал еще не потерял ни один из трех дуэтов.
Ранее украинка Элина Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.
Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.
НВ
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