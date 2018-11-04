Украинские теннисистки выиграли малый Итоговый турнир WTA в парном разряде

Украинки Людмила и Надежда Киченок закрыли сезон победой на турнире в Чжухае

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок стали победительницами малого Итогового турнира WTA в парном разряде - WTA Elite Trophy, - который проходил в китайском Чжухае.

Украинки были посеяны под третьим номером на этих соревнованиях. В финале турнира они встретились с японо-белорусским дуэтом Суко Аояма / Лидия Морозова и одержали победу со счетом 6:4, 3:6, 10:7.

Сестры Киченок уступали по ходу обеих партий, но, если первую они смогли оставить за собой, то во второй уступили соперницам. Исход матча решался на супер тай-брейке, который остался за украинками. На этом турнире сестры Киченок выиграли все три супер тай-брейка, которые им пришлось сыграть.

Людмила и Надежда Киченок выиграли турнир в Чжухае со второй попытки. В целом, этот титул стал для них третьим совместным в карьере.

Ранее украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в финал малого Итогового турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае в парном разряде, выиграв оба своих матча на групповом этапе.

На прошлой неделе украинка Элина Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

НВ