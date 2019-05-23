Тарас Прохасько
Новый украинец Зеленский
Аркадий Бабченко
Утопия Слуги народа
Питер Дикинсон
Войны памяти. Как Зеленскому объединить украинцев?
Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Страсбурге — видео

Сегодня, 16:52
252
Цей матеріал також доступний українською
Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Страсбурге — видео - фото

Даяна Ястремская via Twitter

Ястремская выиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира категории International во французском Страсбурге.

В третьем раунде первенства 42-й ракетке мира противостояла 88-й номер мирового рейтинга Фиона Ферро и проиграла в двух сетах.

В первой партии Ястремская отдала лишь один гейм, после чего во второй французская теннисистка сумела выиграть три очка — 6:1, 6:3.

В полуфинале украинскую теннисистку ожидает дуэль против победительницы пары Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Арина Соболенко (Беларусь).

В предыдущем раунде Ястремская прошла австралийку Саманту Стосур.

Ранее украинка Марта Костюк переиграла 45-ю ракетку мира Сайсай Чжэн во втором раунде турнира категории International во французском Страсбурге.

НВ

Теги:   WTA Даяна Ястремская Теннис

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

ТОП 3

Теннис

Вчера, 15:32

img
16-летняя украинка одолела 45-ю ракетку мира на турнире в Страсбурге — видео
1693
Теннис

Вчера, 19:08

img
Еще одна украинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
872
Теннис

Сегодня, 16:52

img
Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Страсбурге — видео
247

Главное

Экономика

Сегодня, 16:18

img
Назначение Богдана усилит опасения о связях Зеленского с Коломойским — FT
Финансы

Сегодня, 11:23

img
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
Политика

Сегодня, 08:09

img
Указ о досрочном прекращении полномочий Рады и досрочных выборах вступил в силу