Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Страсбурге — видео
Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира категории International во французском Страсбурге.
В третьем раунде первенства 42-й ракетке мира противостояла 88-й номер мирового рейтинга Фиона Ферро и проиграла в двух сетах.
В первой партии Ястремская отдала лишь один гейм, после чего во второй французская теннисистка сумела выиграть три очка — 6:1, 6:3.
В полуфинале украинскую теннисистку ожидает дуэль против победительницы пары Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Арина Соболенко (Беларусь).
В предыдущем раунде Ястремская прошла австралийку Саманту Стосур.
Ранее украинка Марта Костюк переиграла 45-ю ракетку мира Сайсай Чжэн во втором раунде турнира категории International во французском Страсбурге.
НВ