Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Страсбурге — видео Сегодня, 16:52 252 Цей матеріал також доступний українською Даяна Ястремская via Twitter Ястремская выиграла в двух сетах Даяна Ястремская via Twitter

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира категории International во французском Страсбурге.

В третьем раунде первенства 42-й ракетке мира противостояла 88-й номер мирового рейтинга Фиона Ферро и проиграла в двух сетах.

В первой партии Ястремская отдала лишь один гейм, после чего во второй французская теннисистка сумела выиграть три очка — 6:1, 6:3.

В полуфинале украинскую теннисистку ожидает дуэль против победительницы пары Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Арина Соболенко (Беларусь).

В предыдущем раунде Ястремская прошла австралийку Саманту Стосур.

Ранее украинка Марта Костюк переиграла 45-ю ракетку мира Сайсай Чжэн во втором раунде турнира категории International во французском Страсбурге.

НВ