Украинская теннисистка установила личный рекорд в мировом рейтинге Сегодня, 14:04 428 Цей матеріал також доступний українською Даяна Ястремская via Instagram Даяна Ястремская победила на турнире в Страсбурге Даяна Ястремская via Instagram

Украинка Даяна Ястремская после победы на турнире в Страсбурге обновила собственный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира.

Ястремская поднялась сразу на 10 позиций в рейтинге Женской теннисной ситуации (WTA).

Ястремская сделала скачок с 42-го места в рейтинге на 32-е, которое стало рекордным в карьере теннисистки. До этого наивысшим достижением в рейтинге WTA для украинской теннисистки было 34-е место.

Стоит отметить, что Ястремская выигрывала во всех финалах, в которых принимала участие. До триумфа в Страсбурге украинка побеждала на турнирах в Гонконге и Хуахине.

Завтра, 27 мая, Ястремская стартует на турнире Большого шлема Ролан Гаррос. В первом раунде украинка встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Накануне Ястремская победила на престижном турнире в Страсбурге, победив в финале в напряженной борьбе француженку Каролин Гарсию — 4:6, 7:5, 6:7.