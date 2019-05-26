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Украинская теннисистка установила личный рекорд в мировом рейтинге

Сегодня, 14:04
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Украинская теннисистка установила личный рекорд в мировом рейтинге - фото

Даяна Ястремская via Instagram

Даяна Ястремская победила на турнире в Страсбурге

Украинка Даяна Ястремская после победы на турнире в Страсбурге обновила собственный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира.

Ястремская поднялась сразу на 10 позиций в рейтинге Женской теннисной ситуации (WTA).

Ястремская сделала скачок с 42-го места в рейтинге на 32-е, которое стало рекордным в карьере теннисистки. До этого наивысшим достижением в рейтинге WTA для украинской теннисистки было 34-е место.

Стоит отметить, что Ястремская выигрывала во всех финалах, в которых принимала участие. До триумфа в Страсбурге украинка побеждала на турнирах в Гонконге и Хуахине.

Завтра, 27 мая, Ястремская стартует на турнире Большого шлема Ролан Гаррос. В первом раунде украинка встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Накануне Ястремская победила на престижном турнире в Страсбурге, победив в финале в напряженной борьбе француженку Каролин Гарсию — 4:6, 7:5, 6:7.

Теги:   Рейтинг WTA Теннис Даяна Ястремская

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