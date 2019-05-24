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Украинская теннисистка одолела 11-ю ракетку мира и вышла в финал турнира во Франции — видео

Сегодня, 17:27
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Украинская теннисистка одолела 11-ю ракетку мира и вышла в финал турнира во Франции — видео - фото

WTA

Ястремская обыграла фаворитку за полтора часа игры

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в финал турнира категории International в Страсбурге, победив 11-й номер мирового рейтинга Арину Соболенко.

42-я ракетка мира сумела одолеть представительницу Беларуси в двух сетах, отдав ей в каждой из партии по четыре гейма — 6:4, 6:4.

Для победы Ястремской понадобилось провести на корте полтора часа. В финале она сыграет против лучшей в паре француженок Клое Паке — Каролин Гарсия.

Накануне 19-летняя теннисистка пробилась в полуфинал турнира, выиграв у его хозяйки Фиона Ферро — 6:1, 6:3.

В предыдущем раунде Ястремская прошла австралийку Саманту Стосур.

Компанию ей в полуфинале не смогла составить 16-летняя украинка Марта Костюк, которая в упорной борьбе проиграла в четвертьфинале Каролин Гарсия.

НВ

Теги:   WTA Даяна Ястремская Теннис

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