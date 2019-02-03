Украинская теннисистка драматично победила на турнире в Таиланде Сегодня, 14:57 959 Цей матеріал також доступний українською WTA Ястремская выиграла второй турнир в карьере под эгидой WTA WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла австралийку Айлу Томлянович в финальном матче на турнире в таиландском Хуахине с призовым фондом 250 тысяч долларов.

18-летняя Ястремская уверенно начала матч, поведя в счете 5:0. После этого украинка проиграла два гейма, но победила в первом сете - 6:2.

Вторая партия была диаметрально противоположной для Ястремской. Теперь уже австралийка отдала в сете только две подачи - 2:6.

Третий сет Ястремская снова начала с двух выигранных первых подач, но после этого проиграла пять геймов подряд. Австралийка в восьмом розыгрыше подавала на матч, но украинка сумела сделать брейк.

Этот момент стал переломным и Ястремская взяла четыре гейма подряд. Томлянович в итоге взяла свою подачу и перевела матч на тай-брейк, в котором сильнее оказалась украинская теннисистка.

Даяна Ястремская (Украина) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:2, 2:6, 7:6



Победа на турнире стала для Ястремской второй в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Накануне Даяна Ястремская пробилась в финал турнира в Хуахине, обыграв польку Магду Линетт.

В октябре 2018 года Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян в финале турнира в Гонконге, завоевав свой первый трофей под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).



НВ