Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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Украинка не считалась фавориткой в матче

Украинка не считалась фавориткой в матче

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко одолела 13-ю ракетку мира Янину Викмайер и вышла в полуфинал соревнований в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $150,000.

Несмотря на то, что украинка не считалась фавориткой в матче, она без особых проблем справилась с соперницей за один час и три минуты. 

Оба сета Бондаренко начинала с раннего брейка, затем Викмайер возвращала свою подачу, однако концовка партий оставалась за украинкой.

Следующей соперницей Катерины Бондаренко в Индиан-Уэллсе станет победительница матча между Викторией Голубич (Швейцария) и Айлой Томлянович (Хорватия).

Янина Викмайер (Бельгия) - Катерина Бондаренко (Украина) - 3:6, 3:6

На Australian Open Катерина Бондаренко дошла до третьего круга, уступив 21-й ракетке мира из Словакии Магдалене Рыбариковой. 

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