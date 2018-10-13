13 октября 2018, суббота

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA - видео

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Для Ястремской это первый большой финал в карьере
Фото: WTA

Для Ястремской это первый большой финал в карьере

18-летняя украинка Даяна Ястремская победила представительницу Китая Шуай Чжан и вышла в финал турнира в Гонконге, который стал для нее первым в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка неплохо начала матч, сумев сделать брейк уже в третьем гейме. Правда, китаянка собралась с силами и взяла четыре гейма подряд, поведя в сете 2:5. Ястремская ответил не менее мощно - украинка взяла подряд 5 геймов и выиграла сет - 7:5.

Во втором сете Шуай Чжан снова вела в счете с большим отрывом - 0:3. Но Ястремская снова сделала невероятный камбэк, взяв 5 геймов - 5:3. После этого китаянка выиграла на своей подаче, а Ястремская на собственной подаче закрыла матч - 6:4.

Для Даяны Ястремской этот финал стал первым в ее карьере под эгидой WTA.

В финале 18-летняя украинка встретится с победительницей пары  Гарбинье Мугуруса (Испания) - Ван Цян (Китай).

Даяна Ястремская (Украина) - Шуай Чжан (Китай) - 7:5, 6:4

Перед этим в четвертьфинале Даяна Ястремская оказалась сильнее за представительницу Словакии Кристину Кучову

Ранее борьбу на турнире прекратила первая ракетка Украины Элина Свитолина, уступив китаянке Ван Цян.

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