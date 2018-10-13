Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA - видео

18-летняя украинка Даяна Ястремская победила представительницу Китая Шуай Чжан и вышла в финал турнира в Гонконге, который стал для нее первым в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
Украинка неплохо начала матч, сумев сделать брейк уже в третьем гейме. Правда, китаянка собралась с силами и взяла четыре гейма подряд, поведя в сете 2:5. Ястремская ответил не менее мощно - украинка взяла подряд 5 геймов и выиграла сет - 7:5.
Во втором сете Шуай Чжан снова вела в счете с большим отрывом - 0:3. Но Ястремская снова сделала невероятный камбэк, взяв 5 геймов - 5:3. После этого китаянка выиграла на своей подаче, а Ястремская на собственной подаче закрыла матч - 6:4.
Для Даяны Ястремской этот финал стал первым в ее карьере под эгидой WTA.
В финале 18-летняя украинка встретится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) - Ван Цян (Китай).
Даяна Ястремская (Украина) - Шуай Чжан (Китай) - 7:5, 6:4
Dayana Yastremska into her first WTA final at the @HKTennisOpen !- WTA (@WTA) 13 октября 2018 г.
Gets the impressive win over Zhang 7-5, 6-4! pic.twitter.com/YsAnKhnYWz
Перед этим в четвертьфинале Даяна Ястремская оказалась сильнее за представительницу Словакии Кристину Кучову
Ранее борьбу на турнире прекратила первая ракетка Украины Элина Свитолина, уступив китаянке Ван Цян.
НВ
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