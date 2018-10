Украинская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир WTA - видео

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян в финале турнира в Гонконге, завоевав свой первый трофей под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ястремская сильно провела поединок против Ван Цян, которая ранее выбила из турнира Элину Свитолину, не оставив сопернице ни малейшего шанса.

Если начало матча еще было более или менее равным, то после четвертого гейма Ястремская уничтожила представительницу Китая, позволив той взять в течение сета только две собственные подачи - 6:2.

Вторая партия выдалась для украинки еще удачнее. Взяв две собственные подачи и сделав два брейка, Ястремская повела в счете 4:0. В пятом гейме Ван Цян, заставила понервничать украинских болельщиков, сделав брейк.

Правда, Ястремская очень быстро исправилась, ответив брейком уже во время следующего розыгрыша. Украинка ушла подавать на матч и после непростого розыгрыша таки дожала соперницу - 6:1.

Для Ястремской победа в Гонконге стала первой в карьере на турнирах WTA.

Даяна Ястремская (Украина) - Ван Цян (Китай) - 6:2, 6:1

