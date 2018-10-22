Украинская теннисистка установила новый личный рекорд в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) посредством своего официального сайта представила новую версию мирового рейтинга в одиночном разряде.
18-летняя представительница Украины Даяна Ястремская поднялась на шесть строчек и впервые в карьере вошла в топ-60.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с шестой на седьмую строчку, пропустив вперед чешку Петру Квитову (она стала пятой) и американку Слоун Стивенс.
Одно место потеряла их соотечественница Леся Цуренко, которая теперь занимает 27-ю позицию. Среди остальных украинок лучшей является 106-й номер Катерина Козлова.
На прошлой неделе Ястремская продемонстрировала впечатляющий прогресс, когда после победы на турнире в Гонконге поднялась сразу на 36 позиций и заняла 66-ю строчку в рейтинге.
После этого она дошла до полуфинала первенства в Люксембурге, где драматично прервалась ее восьмиматчевая победная серия.
Журнал Новое Время №38
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