Украинская теннисистка установила новый личный рекорд в мировом рейтинге

Ястремская впервые в карьере вошла в топ-60 теннисисток мира

Женская теннисная ассоциация (WTA) посредством своего официального сайта представила новую версию мирового рейтинга в одиночном разряде.

18-летняя представительница Украины Даяна Ястремская поднялась на шесть строчек и впервые в карьере вошла в топ-60.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с шестой на седьмую строчку, пропустив вперед чешку Петру Квитову (она стала пятой) и американку Слоун Стивенс.

Одно место потеряла их соотечественница Леся Цуренко, которая теперь занимает 27-ю позицию. Среди остальных украинок лучшей является 106-й номер Катерина Козлова.

На прошлой неделе Ястремская продемонстрировала впечатляющий прогресс, когда после победы на турнире в Гонконге поднялась сразу на 36 позиций и заняла 66-ю строчку в рейтинге.

После этого она дошла до полуфинала первенства в Люксембурге, где драматично прервалась ее восьмиматчевая победная серия.