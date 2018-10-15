Украинская теннисистка установила личный рекорд в мировом рейтинге

В понедельник, 15 октября, Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новую версию мирового рейтинга в одиночном разряде.
Как сообщает официальный сайт организации, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина покинула топ-5 табели, опустившись на шестую позицию, пропустив вперед финалистку турнира в китайском Тяньцзине чешку Каролину Плишкову.
Еще одна украинка - Леся Цуренко - поднялась на одну позицию и теперь занимает 26-е место, хотя и не принимала участия в соревнованиях на прошлой неделе.
Впечатляющий прогресс продемонстрировала третья ракетка Украины - 18-летняя Даяна Ястремская. Победив на турнире в Гонконге, украинка поднялася сразу на 36 позиций и теперь занимает 66-ю строчку в рейтинге. Это место является новым личным рекордом для Ястремской.
Во второй сотне рейтинга располагаются сразу пять украинок: Катерина Козлова (106), Ангелина Калинина (118), Марта Костюк (123), Катерина Бондаренко (133) и Катарина Завацкая (177).
Первые три места рейтинга неизменно остаются за румынкой Симоной Халеп, датчанкой Каролин Возняцки и немкой Анжелик Кербер.
На прошлой неделе 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян в финале турнира в Гонконге, завоевав свой первый трофей под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
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