28 июня 2018, четверг

Украинская теннисистка проиграла на Уимблдоне в день своего 16-летия

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Марта Костюк не сыграет в основе Уимблдона

Марта Костюк не сыграет в основе Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 135-е место в рейтинге WTA, уступила в финале квалификации Уимблдона в день своего 16-летия.

Соперницей украинки была 103-я ракетка мира испанка Сара Соррибес-Тормо. Костюк вела с брейком в каждом из сетов этого матча, но постоянно в решающих геймах упускала преимущество и проигрывала. Окончательный счет поединка - 7:5, 7:6 в пользу испанки.

Таким образом, ни одна из украинских теннисисток не смогла пройти в основную сетку Уимблдона через квалификационный турнир. В первом круге проиграла Ангелина Калинина, во втором борьбу прекратила Даяна Ястремская.

В основной сетке британского мэйджора стартуют четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Напомним, во втором круге отборочного турнира Уимблдона Костюк обыграла 147-ю ракетку мира американку Кристи Ан со счетом 6:7 (1), 6:3, 9:7.

НВ

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