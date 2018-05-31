31 мая 2018, четверг

Украинская теннисистка обыграла 15-ю ракетку мира на Ролан Гаррос

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Цуренко вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Цуренко вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила во втором раунде Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) 15-ю ракетку мира Коко Вандевей, ее соотечественник Сергей Стаховский уступил на этой же стадии Мише Звереву.

Цуренко проиграла первый сет, но сравняла счет, после чего "всухую" переиграла американскую соперницу в решающей партии - 3:6, 6:4, 6:0.

В третьем раунде вторая ракетка Украины будет противостоять 18-й теннисистке планеты, Магдалене Рыбариковой из Словакии.

Соотечественник Цуренко Сергей Стаховский уступил немцу Мише Звереву в четырех сетах по итогам упорной борьбы - 3:6, 7:6, 6:7, 1:6.

Накануне Ролан Гаррос покинула еще одна представительница Украины Катерина Козлова, которая совершила сенсацию, выбив в первом раунде действующего победителя турнира Елену Остапенко из Латвии. В следующем круге ее победила чешка Катерина Синякова - 7:6, 4:6, 4:6.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Викторию Кужмову во втором раунде Открытого чемпионата Франции.

НВ

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