Украинская сенсация Australian Open. Кто такая Марта Костюк - видео

НВ рассказывает подробнее о восходящей звезде украинского и мирового тенниса Марте Костюк.

15-летняя украинка стала самой молодой теннисисткой, которая вышла в 1/16 финала Australian Open за 21 год после Мирьяны Лючич в 1997-м. Это далеко не единственное достижение юной теннисистки в ее непродолжительной карьере.

«По поводу очередного достижения, то какие-то рекорды я устанавливаю каждый год, на каждом турнире. Я не чувствую особенных эмоций на этот счет», - так прокомментировала свои последние успехи Костюк.

15-year-old @marta_kostyuk becomes the youngest to reach 3R at a Grand Slam since 1997 d #Rogowska 6-3 7-5. #AusOpen pic.twitter.com/orKp97CK4m