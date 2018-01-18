Украинская сенсация Australian Open. Кто такая Марта Костюк - видео

НВ рассказывает подробнее о восходящей звезде украинского и мирового тенниса Марте Костюк.

15-летняя украинка стала самой молодой теннисисткой, которая вышла в 1/16 финала Australian Open за 21 год после Мирьяны Лючич в 1997-м. Это далеко не единственное достижение юной теннисистки в ее непродолжительной карьере.

«По поводу очередного достижения, то какие-то рекорды я устанавливаю каждый год, на каждом турнире. Я не чувствую особенных эмоций на этот счет», - так прокомментировала свои последние успехи Костюк.

Марта Костюк родилась в 2002 году в семье Олега и Талины Костюк. При этом, отец занимал должность технического директора юниорского теннисного турнира Кубок Антея, в то время как мать сама была профессиональной теннисисткой.

«Моя мама всегда работала тренером, и, когда я впервые пошла на корты, я поняла, что, если буду больше заниматься с теннисом, я смогу больше времени проводить с ней. Поэтому это было моей мотивацией», - поделилась воспоминаниями юная теннисистка.

Уже с девятого класса девушка учится экстерном, так как две тренировки в день не позволяют посещать школу.

Звездный путь теннисистки начался в 2016 году, когда она выиграла неофициальный чемпионат мира среди теннисистов возрастом 12-14 лет - Petits As. Его выигрывали такие звезды тенниса как Мартина Хингис (1991, 1992), Ким Клейстерс (1997) и Динара Сафина (2000).

В августе того же года она стала победительницей Кубка мира U-14, играя в паре с Дарьей Лопатецкой.

Фото: Марта Костюк via instagram

В январе 2017 Марта Костюк, посеянная под 11-м номером, выиграла свой дебютный турнир Grand Slam - юниорский Australian Open, одолев первый номер мирового юниорского рейтинга швейцарку Ребекку Масарову - 7:5, 1:6, 6:4.

Стоит отметить, что именно эта победа позволила ей побороться за место в основном турнире.

А ее победную речь видели многие:

В мае 2017 Костюк стала самой молодой украинкой, которая выигрывала профессиональный титул в одиночном разряде. В финале турнира ITF в Дунакеси (Венгрия), украинка была сильнее американки Бернарду Пера (6:4, 6:3). Особняком стоит еще одно достижение – за весь турнир украинка не проиграла ни одного сета.

В июле 2017 Марта завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы в парном разряде и серебряную в одиночном.

В конце лета была победа в канадской Репатиньи.

Фото: Марта Костюк via instagram

Осенью в дуэте с сербкой Ольгой Данилович украинская восходящая звезда выиграла юниорский парный турнир на US Open.

Фото: Марта Костюк via instagram

В октябре 2017 Марта Костюк победила на итоговом турнире в возрастной категории до 18 лет, который проходил в китайском городе Чэнду.

Фото: Марта Костюк via instagram

Помимо спортивных достижений, Марта также не боится высказываться о проблемах украинского спорта в лицо депутатам. В марте 2016 13-летняя Марта Костюк выступила на парламентских слушаниях в Верховной Раде Украины.

В своем выступлении она призвала депутатов принять законы и создать условия предпринимателям, для того, чтобы они могли финансировать талантливых спортсменов в Украине.

Уже завтра, 19 января Костюк предстоит самый громкий матч в ее карьере – она встретится в Элиной Свитолиной в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

НВ