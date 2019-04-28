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Украинка впервые в карьере выиграла теннисный турнир в парном разряде

Сегодня, 15:29
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Украинка впервые в карьере выиграла теннисный турнир в парном разряде - фото

Марта Костюк via Instagram

Марта Костюк (справа) победила в паре с испанкой Кристиной Букшей (слева)

Украинка Марта Костюк в паре с испанкой Кристиной Букшей победила на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в швейцарском Кьяссо.

В финале Костюк и Букша победили канадско-австралийский дуэт - Шэрон Фичмен и Джейми Фурлис.

Для Костюк и Букшы это был первое совместное выступление. Костюк впервые выиграла турнир в парном разряде. До этого украинка дважды побеждала на одиночных турнирах ITF. Для испанской теннисистки эта победа стала уже седьмой на турнирах ITF.

Призовой фонд турнира - 25 тысяч долларов.

Марта Костюк/Кристина Букша (Украина/Испания) - Шэрон Фичмен/Джейми Фурлис (Канада/Австралия, 3) 2:1 (6:1, 3:6, 10:7)

В прошлом году Марта Костюк сделала сенсацию на Australian Open, пройдя в третий раунд турнира.

НВ

Теги:   Марта Костюк Теннис

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