Украинка впервые в карьере выиграла теннисный турнир в парном разряде Сегодня, 15:29 471 Цей матеріал також доступний українською Марта Костюк via Instagram Марта Костюк (справа) победила в паре с испанкой Кристиной Букшей (слева) Марта Костюк via Instagram

Украинка Марта Костюк в паре с испанкой Кристиной Букшей победила на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в швейцарском Кьяссо.



В финале Костюк и Букша победили канадско-австралийский дуэт - Шэрон Фичмен и Джейми Фурлис.

Для Костюк и Букшы это был первое совместное выступление. Костюк впервые выиграла турнир в парном разряде. До этого украинка дважды побеждала на одиночных турнирах ITF. Для испанской теннисистки эта победа стала уже седьмой на турнирах ITF.

Призовой фонд турнира - 25 тысяч долларов.

Марта Костюк/Кристина Букша (Украина/Испания) - Шэрон Фичмен/Джейми Фурлис (Канада/Австралия, 3) 2:1 (6:1, 3:6, 10:7)

В прошлом году Марта Костюк сделала сенсацию на Australian Open, пройдя в третий раунд турнира.

НВ