Украинка впервые в карьере выиграла теннисный турнир в парном разряде
Украинка Марта Костюк в паре с испанкой Кристиной Букшей победила на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в швейцарском Кьяссо.
В финале Костюк и Букша победили канадско-австралийский дуэт - Шэрон Фичмен и Джейми Фурлис.
Для Костюк и Букшы это был первое совместное выступление. Костюк впервые выиграла турнир в парном разряде. До этого украинка дважды побеждала на одиночных турнирах ITF. Для испанской теннисистки эта победа стала уже седьмой на турнирах ITF.
Призовой фонд турнира - 25 тысяч долларов.
Марта Костюк/Кристина Букша (Украина/Испания) - Шэрон Фичмен/Джейми Фурлис (Канада/Австралия, 3) 2:1 (6:1, 3:6, 10:7)
В прошлом году Марта Костюк сделала сенсацию на Australian Open, пройдя в третий раунд турнира.
НВ