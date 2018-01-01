Украинка возглавила рейтинг лучших молодых теннисисток мира Сегодня, 20:21 107 Цей матеріал також доступний українською Даяна Ястремская занимает 58 место в рейтинге WTA

Украинка Даяна Ястремская возглавила рейтинг лучших молодых теннисисток мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

18-летняя Даяна Ястремская, которая в общем рейтинге WTA занимает 58 место, обошла чешку Маркету Вондроушову (68), занявшею второе место, и россиянку Анастасию Потапову (94), которая разместилась на третьей строчке, сообщает официальный сайт WTA..

Также в топ-10 рейтинга лучших молодых теннисисток вошла 16-летняя украинка Марта Костюк (121), которая заняла 7 позицию.

В октябре этого года Даяна Ястремская победила китаянку Ван Цян в финале турнира в Гонконге, завоевав свой первый трофей под эгидой WTA.

Впоследствии Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 58 место.