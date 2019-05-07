Украинка сенсационно обыграла пятую ракетку мира на турнире в Мадриде Вчера, 21:00 579 Цей матеріал також доступний українською @WTA/Twitter Катерина Козлова @WTA/Twitter

Украинка Катерина Козлова сумела выйти в третий круг грунтового турнира WTA категории Premier в Мадриде.

Об этом сообщает Трибуна.

Третья ракетка Украины победила 5-й номер мирового рейтинга из Чехии Каролину Плишкову – 7:5, 2:6, 6:4.

Матч длился почти два часа. До этого теннисистки друг с другом не играли.

За выход в 1/8 финала украинка получит 80 620 евро и 120 очков рейтинга.

В третьем круге Козлова встретится с 18-й ракеткой мира из Швейцарии Белиндой Бенчич, с которой ранее также не играла.

Призовой фонд – 7 млн долларов.