Украинская теннисистка выиграла турнир в Акапулько

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Леся Цуренко лидирует в личных встречах со счетом 5:1

Леся Цуренко лидирует в личных встречах со счетом 5:1

В финале турнира в Акапулько действующая чемпионка Леся Цуренко выиграла у 183-й ракетки мира из Швейцарии Стефани Фогель и защитила прошлогодний титул – 5:7, 7:6, 6:2.

Об этом сообщает Тribuna.com.

Матч длился почти 3 часа.

Для украинки эта победа над Фогель стала пятой, Цуренко лидирует в личных встречах со счетом 5:1.

За победу на турнире украинская теннисистка заработала 43 тысячи долларов и получила 280 очков рейтинга.

Ранее сообщалось, что Свитолина и Цуренко решили не участвовать в первом для себя турнире после Australian Open.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Теннис ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове