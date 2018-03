Украинская теннисистка выиграла турнир в Акапулько

В финале турнира в Акапулько действующая чемпионка Леся Цуренко выиграла у 183-й ракетки мира из Швейцарии Стефани Фогель и защитила прошлогодний титул – 5:7, 7:6, 6:2.

Об этом сообщает Тribuna.com.

Матч длился почти 3 часа.

Для украинки эта победа над Фогель стала пятой, Цуренко лидирует в личных встречах со счетом 5:1.

За победу на турнире украинская теннисистка заработала 43 тысячи долларов и получила 280 очков рейтинга.

Back to Back!@LTsurenko captures the @AbiertoTelcel title with a 5-7, 7-6(2), 6-2 win over Voegele! pic.twitter.com/JPs1x2L56m