Украина вышла вперед на Кубке Дэвиса в противостоянии с Португалией

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский в матче парного разряда на Кубке Дэвиса обыграли португальцев Гаштау Элиаша и Жоау Соузу.

Украинцы уверенно начали матч, взяв 4 гейма подряд. Португальцы, правда, сразу ответили тремя выигранными геймами, но Молчанов и Стаховский лучше провели концовку сета и выиграли его 6:4. Во втором сете украинцы снова удачно начали и вели в счете 3:2, однако после этого проиграли все четыре гейма и матч перешел в решающую партию.

Третий сет оказался самым напряженным в матче. Украинцы начали его с проигранной своей подачи и португальцы повели в счете 3:1. Молчанов и Стаховский до последнего не могли переломить ход поединка и были в шаге от поражения, проигрывая 3:5. Но именно тогда, когда португальцы подавали на матч, украинцам удалось взять брейк и в итоге перевести матч на тай-брейк, в котором Молчанов и Стаховский дожали соперников.

Денис Молчанов / Сергей Стаховский - Гаштау Элиаш / Жоао Соуза - 6:4, 3:6, 7:6

Сегодня также запланированы два одиночных матча - Сергей Стаховский сыграет против Жоао Соуза, а Илья Марченко - против Педро Соузы.

Победа над португальцами позволит Украине сохранить прописку в Первой группе. Команда, которая проиграет, отправится в октябре в ЮАР, где в матче с южноафриканцами получит последний шанс не опуститься во Вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В первом матче противостояния Украина - Португалия Илья Марченко в трех сетах уступил лидеру португальцев Жоау Соузе, а позже Сергей Стаховский сравнял счет, обыграв в двух сетах португальца Педро Соузу.

НВ