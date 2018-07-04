Уимблдон покинул еще один украинский теннисист

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл во втором раунде турнира серии Большого шлема Уимблдон.

Обидчиком теннисиста, который занимает 62-е место в рейтинге, стал 13-я ракетка мира, представитель США Сэм Куэрри.

Стаховский не сумел выиграть ни одного сета, хотя в первой партии навязал борьбу сопернику, судьба которой решилась на тай-брейке - 6:7, 3:6, 3:6.

На днях украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла 57-й ракетке планеты Татьяне Марии из Германии и уже после первого раунда покидает Уимблдон.

Покинула турнир и другая украинская теннисистка Екатерина Бондаренко, которая проиграла чешке Луции Шафаржовой - 4:6, 4:6.

Еще одна представительница Украины Леся Цуренко победила венгерку Тимеа Бабош и пробилась во второй раунд.

НВ