Уимблдон остался без украинцев в одиночном разряде

Цуренко проиграла в двух сетах

Леся Цуренко уступила Барборе Стрыцовой во втором раунде Уимблдона, после чего на турнире серии Большого шлема в одичном разряде не осталось представителей украинского тенниса.

23-я ракетка планеты из Чехии не отдала сопернице ни одного сета, а в первой партии позволила Цуренко выиграть лишь один гейм - 6:1, 6:4.

Накануне вторая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл во втором раунде Уимблдона американцу Сэму Куэрри.

На днях украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина уступила 57-й ракетке планеты Татьяне Марии из Германии и уже после первого раунда покинула первенство.

Покинула турнир и ее соотечественница Екатерина Бондаренко, которая проиграла чешке Луции Шафаржовой - 4:6, 4:6.

Ранее украинка Марта Костюк, занимающая 135-е место в рейтинге, уступила в финале квалификации Уимблдона в день своего 16-летия.

НВ