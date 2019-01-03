Цуренко вышла в полуфинал австралийского турнира
Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в полуфинал турнира серии WTA в австралийском Брисбене.
В четвертьфинале вторая ракетка Украины переиграла 20-й номер мирового рейтинга из Эстонии Анетт Контавейт в двух сетах.
В первой партии Цуренко проигрывала 3:5 при двух сетболах у соперницы, но в итоге победила не только в ней, но и в следующем сете - 7:5, 6:3.
That's the match for @LTsurenko in Brisbane!— WTA (@WTA) 3 января 2019 г.
Beats Kontaveit 7-5, 6-3!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/MkKKdfAIn8
Украинская теннисистка сумела одержать победу по итогам 1,5 часа борьбы. В полуфинале она сыграет против японки Наоми Осаки.
Ранее Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене, победив 283-ю ракетку мира Кимберли Биррелл из Австралии.
Накануне первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу в первенстве, уступив в первом поединке сезона белоруске Александре Саснович.