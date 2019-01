Цуренко вышла в полуфинал австралийского турнира

В четвертьфинале вторая ракетка Украины переиграла 20-й номер мирового рейтинга из Эстонии Анетт Контавейт в двух сетах.

В первой партии Цуренко проигрывала 3:5 при двух сетболах у соперницы, но в итоге победила не только в ней, но и в следующем сете - 7:5, 6:3.

That's the match for @LTsurenko in Brisbane!



Beats Kontaveit 7-5, 6-3!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/MkKKdfAIn8