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Цуренко вышла в полуфинал австралийского турнира

Сегодня, 15:12
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Цуренко выиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в полуфинал турнира серии WTA в австралийском Брисбене.

В четвертьфинале вторая ракетка Украины переиграла 20-й номер мирового рейтинга из Эстонии Анетт Контавейт в двух сетах.

В первой партии Цуренко проигрывала 3:5 при двух сетболах у соперницы, но в итоге победила не только в ней, но и в следующем сете - 7:5, 6:3.

Украинская теннисистка сумела одержать победу по итогам 1,5 часа борьбы. В полуфинале она сыграет против японки Наоми Осаки.

Ранее Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене, победив 283-ю ракетку мира Кимберли Биррелл из Австралии.

Накануне первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу в первенстве, уступив в первом поединке сезона белоруске Александре Саснович.

Теги:   Леся Цуренко WTA Теннис

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