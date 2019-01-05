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Цуренко вышла в финал австралийского турнира

Сегодня, 15:01
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Цуренко выиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в финал турнира в австралийском Брисбене.

В полуфинале вторая ракетка Украины переиграла представительницу Японии Наоми Осаку, затратив один час и пять минут.

В первом сете Цуренко выиграла два очка на подаче соперницы, отдав ей два гейма, а во второй партии сделала один брейк - 6:2, 6:4.

В финале украинская теннисистка сыграет против чешки Каролины Плишковой, которая в полуфинале оказалась сильнее хорватки Донны Векич.

В четвертьфинале вторая ракетка Украины переиграла 20-й номер мирового рейтинга из Эстонии Анетт Контавейт в двух сетах. Ранее Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене, победив 283-ю ракетку мира Кимберли Биррелл из Австралии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу в первенстве, уступив в первом поединке сезона белоруске Александре Саснович.

НВ

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