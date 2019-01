Цуренко вышла в финал австралийского турнира

В полуфинале вторая ракетка Украины переиграла представительницу Японии Наоми Осаку, затратив один час и пять минут.

В первом сете Цуренко выиграла два очка на подаче соперницы, отдав ей два гейма, а во второй партии сделала один брейк - 6:2, 6:4.

Living the first Premier final dream ????@LTsurenko upends Osaka 6-2, 6-4 to play for the @BrisbaneTennis title. pic.twitter.com/VV7BcnJy8n