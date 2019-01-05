Цуренко вышла в финал австралийского турнира
Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в финал турнира в австралийском Брисбене.
В полуфинале вторая ракетка Украины переиграла представительницу Японии Наоми Осаку, затратив один час и пять минут.
В первом сете Цуренко выиграла два очка на подаче соперницы, отдав ей два гейма, а во второй партии сделала один брейк - 6:2, 6:4.
Living the first Premier final dream ????@LTsurenko upends Osaka 6-2, 6-4 to play for the @BrisbaneTennis title. pic.twitter.com/VV7BcnJy8n— WTA (@WTA) 5 января 2019 г.
В финале украинская теннисистка сыграет против чешки Каролины Плишковой, которая в полуфинале оказалась сильнее хорватки Донны Векич.
В четвертьфинале вторая ракетка Украины переиграла 20-й номер мирового рейтинга из Эстонии Анетт Контавейт в двух сетах. Ранее Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене, победив 283-ю ракетку мира Кимберли Биррелл из Австралии.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу в первенстве, уступив в первом поединке сезона белоруске Александре Саснович.
НВ