Украинская тенниситка снялась из престижного турнира

Теперь общий счет в личных встречах Цуренко и Стрицовой сравнялся - 1:1.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла завершить четвертьфинальный поединок против чешки Барборы Стрицовой из-за травмы, сообщает Sport Arena.

В середине второго сета украинка обратилась за помощью к физиотерапевту. После этого она всё же сыграла еще один гейм, но затем отказалась возвращаться на корт.

Первая партия между Цуренко и Стрицовой завершилась победой чешской спортсменки со счетом 5:7. При этом Леся проиграла две последние подачи подряд.

До этого теннисистки встречались друг с другом лишь раз. Теперь счет в личных встречах сравнялся - 1:1.

В полуфинале Барбора Стрицова сыграет с победительницей пары Рыбарикова - Якупович.

Ранее Цуренко отказалась от матча на Ролан Гаррос из-за травмы. На днях она обыграла россиянку Дарию Касаткину и вышла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме.