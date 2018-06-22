Украинская тенниситка снялась из престижного турнира

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла завершить четвертьфинальный поединок против чешки Барборы Стрицовой из-за травмы, сообщает Sport Arena.
В середине второго сета украинка обратилась за помощью к физиотерапевту. После этого она всё же сыграла еще один гейм, но затем отказалась возвращаться на корт.
Первая партия между Цуренко и Стрицовой завершилась победой чешской спортсменки со счетом 5:7. При этом Леся проиграла две последние подачи подряд.
До этого теннисистки встречались друг с другом лишь раз. Теперь счет в личных встречах сравнялся - 1:1.
В полуфинале Барбора Стрицова сыграет с победительницей пары Рыбарикова - Якупович.
Ранее Цуренко отказалась от матча на Ролан Гаррос из-за травмы. На днях она обыграла россиянку Дарию Касаткину и вышла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме.
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