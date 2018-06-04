Украинка отказалась от матча на Ролан Гаррос из-за травмы

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко отказалась продолжать игру четвертого круга Ролан Гаррос с испанкой Гарбинье Мугурусой из-за травмы, сообщает Tribuna.com.

Украинка получила повреждения задней поверхности бедра в середине второго гейма. Спортсменка взяла медицинский тайм-аут, но продолжить матч так и не смогла.

До этого Леся Цуренко дважды встречалась с третьей ракеткой мира. Теперь общий счет их личных игр 1: 2 в пользу испанки.

В 1/4 финала Мугуруса сыграет с Марией Шараповой.

Ранее стало известно, что Серена Уильямс отказалась выступать на Ролан Гаррос перед матчем против Шараповой

На днях Цуренко прошла в четвертый раунд Ролан Гаррос, обыграв соперницу Магдалену Рыбарикову из Словакии. А первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу на Открытом чемпионате Франции после поражения от Михаэлы Бузарнеску из Румынии в третьем раунде.