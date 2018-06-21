Цуренко обыграла россиянку и вышла в 1/4 финала престижного теннисного турнира

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме, сообщает Sport Arena.
Украинка взяла лишь один гейм в первом сете, но затем уверенно отыграла две партии. В итоге 1:6, 6:3 и 6:3. Чтобы выиграть теннисистке понадобился один час и 44 минуты.
До этого Касаткина и Цуренко между собой играли только раз. Тогда также победа была за украинкой.
В четвертьфинале Цуренко встретится с чешкой Барбарой Стрицовой, которая выбила из турнира Гарбинье Мугурусу.
Победительница соревнований в Бирмингеме получит 470 рейтинговых очков, а также заработает 163,1 тыс. долларов.
Ранее Свитолина вышла в 1/4 финала этого турнира, а Леся Цуренко после Ролан Гаррос поднялась на 34-ю позицию мирового рейтинга теннисисток.
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