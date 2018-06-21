Цуренко обыграла россиянку и вышла в 1/4 финала престижного теннисного турнира

В 1/4 финала Цуренко встретится с чешкой Барбарой Стрицовой

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме, сообщает Sport Arena.

Украинка взяла лишь один гейм в первом сете, но затем уверенно отыграла две партии. В итоге 1:6, 6:3 и 6:3. Чтобы выиграть теннисистке понадобился один час и 44 минуты.

До этого Касаткина и Цуренко между собой играли только раз. Тогда также победа была за украинкой.

В четвертьфинале Цуренко встретится с чешкой Барбарой Стрицовой, которая выбила из турнира Гарбинье Мугурусу.

Победительница соревнований в Бирмингеме получит 470 рейтинговых очков, а также заработает 163,1 тыс. долларов.

Ранее Свитолина вышла в 1/4 финала этого турнира, а Леся Цуренко после Ролан Гаррос поднялась на 34-ю позицию мирового рейтинга теннисисток.