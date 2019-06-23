В мировом рейтинге лучших теннисисток мира сменится лидер Сегодня, 21:57 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Carl Recine Эшли Барти победила на турнире в Бирмингеме Reuters/Carl Recine

Австралийка Эшли Барти со следующей недели возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Барти станет лидером в рейтинге лучших теннисисток мира после победы на турнире в Бармингеми, где она в финале одолела немку Юлию Гергес (6:3, 7:5).

Барти станет лидером на следующей неделе, когда будет обновлен рейтинг WTA.

Победная серия австралийской теннисистки насчитывает уже 12 матчей.

В начале июня Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

В общем Барти выиграла третий финал из четырех сыгранных в этом году.