В мировом рейтинге лучших теннисисток мира сменится лидер
Сегодня, 21:57
Австралийка Эшли Барти со следующей недели возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Барти станет лидером в рейтинге лучших теннисисток мира после победы на турнире в Бармингеми, где она в финале одолела немку Юлию Гергес (6:3, 7:5).
Барти станет лидером на следующей неделе, когда будет обновлен рейтинг WTA.
Победная серия австралийской теннисистки насчитывает уже 12 матчей.
В начале июня Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции.
В общем Барти выиграла третий финал из четырех сыгранных в этом году.