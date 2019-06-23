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В мировом рейтинге лучших теннисисток мира сменится лидер

Сегодня, 21:57
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В мировом рейтинге лучших теннисисток мира сменится лидер - фото

Reuters/Carl Recine

Эшли Барти победила на турнире в Бирмингеме

Австралийка Эшли Барти со следующей недели возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Барти станет лидером в рейтинге лучших теннисисток мира после победы на турнире в Бармингеми, где она в финале одолела немку Юлию Гергес (6:3, 7:5).

Барти станет лидером на следующей неделе, когда будет обновлен рейтинг WTA.

Победная серия австралийской теннисистки насчитывает уже 12 матчей.

В начале июня Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

В общем Барти выиграла третий финал из четырех сыгранных в этом году.

Теги:   WTA Рейтинг Теннис

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