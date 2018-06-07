Свитолина потеряла статус четвёртой ракетки мира

Элина Свитолина опустилась с четвёртого места рейтинга WTA на пятое.

Как информирует Sportarena, это произошло в результате поражения теннисистки в третьем туре Ролан Гаррос. Именно поэтому она потеряла 300 очков в рейтинге.

Хотя спортсменка могла опуститься сразу на шесть мест ниже. Но неудачи её соперниц - Каролины Гарсии, Петры Квитовой, Елены Остапенко и Каролины Плишковой не дали Свитолиной покинуть пятерку лучших.

А подвинула украинку на пятую строчку американка Слоан Стивенс, которая вышла в финал открытого чемпионата Франции. Благодаря успешному выступлению в Париже она смогла с десятой ракетки мира стать четвёртой.

Ранее стало известно, что Свитолина начнёт травяной сезон в Бирмингеме. До этого Свитолина попрощалась с надеждами выиграть Ролан Гаррос в 2018 году, а другая украинская теннисистка отказалась от матча на этом же турнире из-за травмы.