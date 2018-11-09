Свитолину признали лучшей теннисисткой месяца

Элина Свитолина победила в номинации "лучшая теннисистка месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кроме Свитолиной на звание лучшей теннисистки месяца также претендовали Арина Соболенко (Беларусь), Каролин Возняцки (Дания) и Слоан Стивенс (США), сообщает официальный сайт WTA.

Эта номинация стала третьей для Свитолиной в течение года, но в предыдущие разы ей победить не удалось.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины решил отметить украинскую теннисистку Элину Свитолину высокой наградой "Гордость Украины".

28 октября Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.

Недавно Элина Свитолина рассказала, что ее новым тренером станет британец Энди Беттлс.