21 октября 2018, воскресенье

Свитолиной стало плохо на пресс-конференции после победы в матче Итогового турнира - видео

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Элине Свитолиной стало плохо во время пресс-конференции

Элине Свитолиной стало плохо во время пресс-конференции

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла завершить пресс-конференцию после победы над Петрой Квитовой в первом туре Итогового турнира WTA.

Как видно на видео на странице WTA в Facebook, украинке стало плохо во время разговора с журналистами. Сначала она откинула голову назад, затем выпила воды и завершила пресс-конференцию.

Причины плохого самочувствия Свитолиной пока неизвестны.

Напомним, в матче первого тура Белой группы Итогового турнира Свитолина обыграла чешку Петру Квитову, занимающую пятое место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:3.

Ранее стало известно, что Свитолина сыграет на групповом этапе Итогового турнира года с Каролин Возняцки (Дания), Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой (обе - Чехия).

Журнал Новое Время №38

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