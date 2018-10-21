Свитолиной стало плохо на пресс-конференции после победы в матче Итогового турнира - видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла завершить пресс-конференцию после победы над Петрой Квитовой в первом туре Итогового турнира WTA.
Как видно на видео на странице WTA в Facebook, украинке стало плохо во время разговора с журналистами. Сначала она откинула голову назад, затем выпила воды и завершила пресс-конференцию.
Причины плохого самочувствия Свитолиной пока неизвестны.
Напомним, в матче первого тура Белой группы Итогового турнира Свитолина обыграла чешку Петру Квитову, занимающую пятое место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:3.
Ранее стало известно, что Свитолина сыграет на групповом этапе Итогового турнира года с Каролин Возняцки (Дания), Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой (обе - Чехия).
Журнал Новое Время №38
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