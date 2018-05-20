Свитолина защитила титул чемпионки престижного турнира в Риме

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Элина Свитолина второй год подряд победила на турнире в Риме

Элина Свитолина второй год подряд победила на турнире в Риме

Первая ракетка мира Элина Свитолина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, защитила титул престижного грунтового турнира серии WTA Premier 5 в Риме.

В финале украинская теннисистка уверенно разобралась с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, которую она обыграла в решающем матче и в прошлом году. 

В первом сете борьбы не получилось. Свитолина играла значительно активнее соперницы и повесила ей "баранку" - 6:0. В начале второй партии стало понятно, что Халеп просто так сдаваться не будет, но все равно уже на старте украинка сделала брейк. Как оказалось, он и стал ключевым в сете, поскольку на своей подаче Свитолина не позволила Халеп добраться даже до брейк-поинтов.

За победу на турнире Свитолина заработала 507 100 евро и защитила 900 рейтинговых очков, благодаря чему с новой недели она останется на четвертой позиции в мировом рейтинге.

В текущем сезоне Свитолина выиграла уже третий титул. Ранее она побеждала на хардовых турнирах в Брисбене и Дубае. Всего же украинка выиграла уже 12 турниров WTA в карьере при всего двух поражениях в решающих матчах. Последние семь финалов украинки неизменно заканчивались ее победами.

Ранее Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира немку Анжелик Кербер на стадии четвертьфинала турнира в Риме. На стадии полуфинала украинка разобралась с эстонкой Анетт Контавейт.

НВ

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