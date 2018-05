Свитолина защитила титул чемпионки престижного турнира в Риме

Первая ракетка мира Элина Свитолина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, защитила титул престижного грунтового турнира серии WTA Premier 5 в Риме.

В финале украинская теннисистка уверенно разобралась с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, которую она обыграла в решающем матче и в прошлом году.

В первом сете борьбы не получилось. Свитолина играла значительно активнее соперницы и повесила ей "баранку" - 6:0. В начале второй партии стало понятно, что Халеп просто так сдаваться не будет, но все равно уже на старте украинка сделала брейк. Как оказалось, он и стал ключевым в сете, поскольку на своей подаче Свитолина не позволила Халеп добраться даже до брейк-поинтов.

.@ElinaSvitolina retains the @InteBNLdItalia ????!



Defeats Simona Halep 6-0, 6-4 for her third title win of the season! pic.twitter.com/OY2Gy7zJ91