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Свитолина заняла второе место по победам среди топ-теннисисток за два года

Сегодня, 21:18
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Свитолина выиграла 77 процентов матчей в 2017-2018 годах

Украинка Элина Свитолина заняла второе место по количеству побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 2017 и 2018 годов.

Как сообщает аккаунт KleineBiere в Twitter, первая ракетка Украины за последние два года сыграла 122 матча, 94 из которых выиграла и 28 проиграла.

Тем самым показатель ее побед составил 77 процентов. Примечательно, что в 20-ти полуфинальных и финальных поединках Свитолина взяла верх 18 раз.

По этому показателю она уступила только Серене Уильямс. Американка была сильнее в 26 матча и потерпела семь поражений (78,8 процента побед).

Третье место заняла первая ракетка мира Симона Халеп. Румынка огорчила соперниц 89 раз и уступила в 28-ти случаях (76,1 процента побед).

Недавно Свитолина победила на выставочном турнире Open de Caen во французском Кане.

Теги:   Серена Уильямс Элина Свитолина WTA Теннис

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