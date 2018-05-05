Свитолина вышла во второй круг крупного турнира в Мадриде, Костюк проиграла

Элина Свитолина с победы стартовала на турнире в Мадриде

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк стартовали на грунтовом турнире серии WTA Premier Mandatory в Мадриде.

Четвертая ракетка мира Свитолина легко в первом круге разобралась с француженкой Ализе Корне, занимающей 34-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:2, 6:2. Во втором раунде украинка встретится с победительницей противостояния между чешкой Барборой Стрыцовой и испанкой Карлой Суарес Наварро.

Костюк, занимающая 134-е место в рейтинге WTA, в затяжном матче уступила 80-й ракетке мира испанке Ларе Арруабаррене со счетом 3:6, 6:4, 2:6.

В основной сетке турнира в Мадриде еще предстоит стартовать украинской теннисистке Лесе Цуренко, которую в первом круге ждет матч против чешки Петры Квитовой.

Накануне 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк заняла второе место в номинации "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

В начале недели Элина Свитолина сохранила четвертую строчку в мировом рейтинге, в то время, как ее соотечественница Марта Костюк, вышла на 134-е место.

НВ