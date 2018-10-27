27 октября 2018, суббота

Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA - видео

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В финале Свитолина сыграет против победителя пары Плишкова - Стивенс

В финале Свитолина сыграет против победителя пары Плишкова - Стивенс

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина победила нидерландку Кики Бертенс на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре и вышла в финал турнира.

В первом сете Свитолина сделала брейк в четвертом гейме и повела в счете 3:1. Правда, Бертенс отыграла брейк уже во время следующего розыгрыша. После равной борьбы Бертенс сделала двойную ошибку на своей подаче в решающем гейме и проиграла партию - 7:5.

Во втором сете нидерландская теннисистка сумела сравнять счет в матче. Теннисистки сделали по одному брейку, а на тайбрейке сильнее была Бертенс, победив в сете 7:6.

Решающую партию теннисистки начали с трех проигранных подач подряд - две проиграла Бертенс и одну Свитолина. До конца матча теннисистки успешно брали свои подачи, что позвоило Свитолиной победить в сете и в матче.

Элина Свитолина (Украина, 6) - Кики Бертенс (Нидерланды, 8) - 2:1 (7:5, 6:7, 6:4)

В финале Итогового турнира WTA Элина Свитолина сыграет против победителя пары Слоун Стивенс (США) - Каролина Плишкова (Чехия).

Перед этим Элина Свитолина выиграла Белую группу Итогового турнира и вышла в полуфинал после победы над Каролин Возняцки - 5:7, 7:5, 6:3.

НВ

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