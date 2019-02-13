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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Катаре

Сегодня, 17:13
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EPA

Свитолина выиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила Алену Остапенко во втором раунде первенства Qatar Total Open в катарской Дохе.

Представительница Латвии хотя и сумела оказать достойное сопротивление, взяв в каждой партии по четыре гейма, но проиграла в двух сетах - 6:4, 6:4.

В рамках четвертьфинала Свитолина сыграет против теннисистки из Чехии Каролины Муховой. 

Накануне украинская теннисистка Леся Цуренко победила испанку Лару Арруабаррену в первом раунде первенства Qatar Total Open в катарской Дохе.

На сегодня Свитолина сохраняет за собой седьмое место в мировом рейтинге.

Ранее украинская теннисистка проиграла матч четвертьфинала Australian Open против японки Наоми Осаки - 4:6, 1:6.

Теги:   Элина Свитолина WTA Теннис

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