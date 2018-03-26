Свитолина вышла в 1/8 турнира в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла в четвертьфинале Дарью Гаврилову из Австралии и вышла в 1/8 теннисного турнира категории WTA Premier Mandatory в Майами

Призовой фонд составляет 8 миллионов долларов, передает УНИАН.

Поединок четвертьфинала завершился за три сета - 4:6, 6:0, 6:1 в пользу Свитолиной.

В следующем круге турнира украинска сыграет против представительницы Австралии Эшли Барти.

На днях Свитолина обыграла Мону Бартель во втором туре турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в США.