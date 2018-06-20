Свитолина вышла в 1/4 финала престижного турнира

Украинка Элина Свитолина победила французскую теннисистку Ализе Корне и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Бирмингеме, сообщает Sport Arena.
Свитолина справилась с француженкой в двух сетах.
В первой партии украинка взяла подачу соперницы при счете 2:2 и довела сет до победы. А вот во второй всё сложилось для Свитолиной намного проще - она приняла две подачи Корне и выиграла со счетом 6:2.
В четвертьфинале Элину Свитолину может ждать встреча с Михаэлой Бурзанеску, которая всего несколько недель назад выбила её из Ролан Гаррос. Тут всё зависит от того, удастся ли румынке обыграть Петру Мартич.
Ранее стало известно, что Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы в первом круге соревнований в Бирмингеме. До этого Элина опустилась с четвертого на пятое место в рейтинге лучших теннисисток планеты, а Леся Цуренко поднялась на 34-ю позицию.
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