Свитолина выполнила лучший удар финала Итогового турнира WTA - видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина отметилась самым эффектным ударом финального матча Итогового турнира Женской теннисной ассоциации против (WTA) против Слоан Стивенс.

В третьем сете при счете 1:0 в пользу украинки на подаче американки было "меньше" и завязался долгий розыгрыш. Обмен ударами остановило касание мяча троса сетки. Украинка успела среагировать на этот момент, добежала до мяча и переиграла соперницу красивым ударом.

Накануне украинка стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

Благодаря этому успеху Свитолина поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.