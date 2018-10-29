29 октября 2018, понедельник

Свитолина выполнила лучший удар финала Итогового турнира WTA - видео

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Свитолина эффектно сделала брейк на старте третьего сета матча против Стивенс

Свитолина эффектно сделала брейк на старте третьего сета матча против Стивенс

Украинская теннисистка Элина Свитолина отметилась самым эффектным ударом финального матча Итогового турнира Женской теннисной ассоциации против (WTA) против Слоан Стивенс.

В третьем сете при счете 1:0 в пользу украинки на подаче американки было "меньше" и завязался долгий розыгрыш. Обмен ударами остановило касание мяча троса сетки. Украинка успела среагировать на этот момент, добежала до мяча и переиграла соперницу красивым ударом.

Накануне украинка стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

Благодаря этому успеху Свитолина поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.

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