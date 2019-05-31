Свитолина вылетела из Открытого чемпионата Франции
Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила выступления на Открытом чемпионате Франции — Ролан Гаррос в третьем раунде.
Первая ракетка Украины и девятая — планеты встречалась с 19-м номером мирового рейтинга Гарбинье Мугурусой, которая представляет Испанию.
Свитолина выиграла только три гейма в каждом из двух сетов — 3:6, 3:6. Поединок, который проходил на стадии 1/16 финала, занял один час и 29 минут.
В следующем раунде испанская теннисистка сыграет с лучшей в паре Слоан Стивенс (США) — Полона Херцог (Словения).
Другая украинская теннисистка Леся Цуренко в трудном матче вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции — Ролан Гаррос.
Свитолина без матча против соотечественницы Катерины Козловой прошла в третий раунд Ролан Гаррос.
НВ