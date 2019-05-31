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Свитолина вылетела из Открытого чемпионата Франции

Сегодня, 18:08
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Свитолина вылетела из Открытого чемпионата Франции - фото

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Свитолина проиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила выступления на Открытом чемпионате Франции — Ролан Гаррос в третьем раунде.

Первая ракетка Украины и девятая — планеты встречалась с 19-м номером мирового рейтинга Гарбинье Мугурусой, которая представляет Испанию.

Свитолина выиграла только три гейма в каждом из двух сетов — 3:6, 3:6. Поединок, который проходил на стадии 1/16 финала, занял один час и 29 минут.

В следующем раунде испанская теннисистка сыграет с лучшей в паре Слоан Стивенс (США) — Полона Херцог (Словения).

Другая украинская теннисистка Леся Цуренко в трудном матче вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции — Ролан Гаррос.

Свитолина без матча против соотечественницы Катерины Козловой прошла в третий раунд Ролан Гаррос.

НВ

Теги:   Открытый чемпионат Франции WTA Элина Свитолина Теннис

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