Свитолина выиграла свою группу и вышла в полуфинал Итогового турнира года - видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла Белую группу Итогового турнира и вышла в полуфинал после победы над Каролин Возняцки - 5:7, 7:5, 6:3.

Для выхода в полуфинал первой ракетке Украины было достаточно выиграть один сет, что она сделала, когда перевела игру в решающую партию.

. @ElinaSvitolina takes the second set 7-5 which sees her seal her semifinal place at the @WTAFinalsSG ! Catch all the final set action with us -----> https://t.co/m9aOb9GNZ6 pic.twitter.com/CN5DHK7fWP

В решающем, третьем сете, Свитолина отдала датской сопернице три гейма, хотя уступала датчанке 0-40 при счете 5:3.

.@ElinaSvitolina makes it three wins out of three at the @WTAFinalsSG!



Books her place in the semifinal with the 5-7, 7-5, 6-3 win over Wozniacki! pic.twitter.com/yqPeYk1j2s