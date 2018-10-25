25 октября 2018, четверг

Свитолина выиграла свою группу и вышла в полуфинал Итогового турнира года - видео

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Свитолина в трех сетах победила Возняцки

Свитолина в трех сетах победила Возняцки

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла Белую группу Итогового турнира и вышла в полуфинал после победы над Каролин Возняцки - 5:7, 7:5, 6:3.

Для выхода в полуфинал первой ракетке Украины было достаточно выиграть один сет, что она сделала, когда перевела игру в решающую партию.

В решающем, третьем сете, Свитолина отдала датской сопернице три гейма, хотя уступала датчанке 0-40 при счете 5:3.

Поединки третьего тура Красной группы состоятся 26 октября. Украинка сыграет в полуфинале против теннисистки, которая займет вторую позицию в этом квартете.

После двух туров в этой группе с двумя победами лидирует Слоун Стивенс (США). На втором и третьем местах соответственно с одной победой находятся Кики Бертенс (Нидерланды) и Анжелик Кербер (Германия). Последняя строчка у дважды проигравшей Наоми Осаки (Япония).

Ранее Свитолина одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, переиграв представительницу Чехии Каролину Плишкову.

НВ

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