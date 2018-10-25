Свитолина выиграла свою группу и вышла в полуфинал Итогового турнира года - видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла Белую группу Итогового турнира и вышла в полуфинал после победы над Каролин Возняцки - 5:7, 7:5, 6:3.
Для выхода в полуфинал первой ракетке Украины было достаточно выиграть один сет, что она сделала, когда перевела игру в решающую партию.
.@ElinaSvitolina takes the second set 7-5 which sees her seal her semifinal place at the @WTAFinalsSG!— WTA (@WTA) 25 октября 2018 г.
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В решающем, третьем сете, Свитолина отдала датской сопернице три гейма, хотя уступала датчанке 0-40 при счете 5:3.
.@ElinaSvitolina makes it three wins out of three at the @WTAFinalsSG!— WTA (@WTA) 25 октября 2018 г.
Books her place in the semifinal with the 5-7, 7-5, 6-3 win over Wozniacki! pic.twitter.com/yqPeYk1j2s
Поединки третьего тура Красной группы состоятся 26 октября. Украинка сыграет в полуфинале против теннисистки, которая займет вторую позицию в этом квартете.
После двух туров в этой группе с двумя победами лидирует Слоун Стивенс (США). На втором и третьем местах соответственно с одной победой находятся Кики Бертенс (Нидерланды) и Анжелик Кербер (Германия). Последняя строчка у дважды проигравшей Наоми Осаки (Япония).
Ранее Свитолина одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, переиграв представительницу Чехии Каролину Плишкову.
НВ
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