Свитолина второй год подряд вышла в финал престижного турнира в Риме - видео

Элина Свитолина уверенно вышла в финал турнира в Риме

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина второй год подряд сыграет в финале престижного грунтового турнира серии WTA Premier 5 в Риме.

В полуфинальном матче украинка уверенно обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт, занимающую 26-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:3.

В первом сете соперницы быстро обменялись брейками, но в концовке партии Свитолина взяла еще одну подачу эстонки и повела в счете. Во втором сете продолжалась равная борьба, но украинка постоянно была впереди в счете, а в заключительном отрезке взяла два гейма подряд и закрыла матч.

Обзор матча

За выход в финал Свитолина уже заработала 253 425 долларов и 585 очков рейтинга. В решающем матче турнира в Риме украинка сыграет против победительницы противостояния между россиянкой Марией Шараповой и румынкой Симоной Халеп.

Свитолина выиграла турнир в Риме в прошлом году, поэтому ей нужно защищать 900 рейтинговых очков. Ранее украинка играла в финалах турниров WTA 11 раз, выиграв девять из них.

Накануне Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира немку Анжелик Кербер на стадии четвертьфинала турнира в Риме.

Ранее первая ракетка Украины сохранила четвертую строчку в мировом рейтинге, несмотря на вылет во втором раунде турнира в Мадриде.

НВ