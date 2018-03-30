Свитолина ухудшила позиции в мировом теннисе из-за латвийской конкурентки

Латвийская теннисистка Елена Остапенко потеснит первую ракетку Украины Элину Свитолину с четвертого места мирового рейтинга.
Как сообщает Xsport.ua, выход Остапенко в финал турнира в Майами принес ей 650 очков и как минимум четвертую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Тем самым Свитолина будет пятой ракеткой мира со следующей недели. Если представительница Латвии выиграет в финале у Слоун Стивенс, то станет третьей.
На днях украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Майами категории WTA Premier Mandatory, уступив как раз Остапенко.
Ранее Свитолина опустилась на четвертое место мирового рейтинга, потеряв статус третьей ракетки планеты.
Вместе с тем, первой ракетке Украины удалось подняться на четвертое место чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).
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