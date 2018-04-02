Свитолина удержала свои позиции в рейтинге лучших теннисисток планеты

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге.

Согласно официальному сайту Женской теннисной ассоциации (WTA), первая ракетка Украины имеет в своем активе 5630 очков, что на 19 баллов больше, чем у наступающей ей на пятки Алены Остапенко из Латвии.

Лидером рейтинга остается румынка Симона Халеп, у которой 8140 пунктов. На втором месте с 6790 очками пребывает датчанка Каролин Возняцки, на третьем - испанка Гарбинье Мугуруса с 5970 баллами.

Среди остальных украинских теннисисток Леся Цуренко поднялась на 40-ю строчку, а Катерина Козлова опустилась на 66-ю. Катерина Бондаренко занимает 76-ю позицию, Марта Костюк - 153-ю.

На прошлой неделе Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Майами категории WTA Premier Mandatory, уступив Остапенко.

Ранее украинка опустилась на четвертое место мирового рейтинга, потеряв статус третьей ракетки планеты. Вместе с тем ей удалось подняться на четвертое место чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).