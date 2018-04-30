Свитолина удержала позиции среди лучших теннисисток мира, 15-летняя Костюк поднялась на 24 места

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила четвертую строчку в мировом рейтинге, в то время, как ее соотечественница, 15-летняя Марта Костюк вышла на 134-е место.

Согласно официальному сайту Женской теннисной ассоциации (WTA), первая ракетка Украины набрала 5450 очков.

Опережают Свитолину румынка Симона Халеп, которая возглавляет рейтинг, датчанка Каролин Возняцки, а также испанка Гарбинье Мугуруса.

Костюк смогла подняться на 24 строчки благодаря выходу в основную сетку турнира в Штутгарте, где ей удалось пробиться во второй раунд.

Среди других украинских теннисисток с 40-го на 38-е место поднялась Леся Цуренко. Екатерина Козлова занимает 70-ю позицию, Екатерина Бондаренко - 77-ю. Также прогресс показала Ангелина Калинина, которая поднялась на 14 строчек и теперь стала 137-й.

Ранее 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прошла первый раунд престижного турнира серии WTA в Штутгарте, где одолела представительницу Германии Антонию Лоттнер.