28 октября 2018, воскресенье

Свитолина стала победительницей Итогового турнира WTA - видео

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Свитолина одержала важнейшую победу в карьере

Свитолина одержала важнейшую победу в карьере

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

Свитолина начала матч не очень удачно. В первом сете украинка сразу проиграла свою подачу и позволила Стивенс повести в счете 3:0. Американка не отпустила преимущество и довела сет до победы 6:3.

Во второй партии Свитолина сделала брейк в четвертом гейме, но тут же проиграла на своей подаче. Правда, после этого Стивенс не смогла взять ни одного гейма и уступила в сете 2:6. С таким же счетом Свитолина победила и в решающей партии, сделав в течение сета три брейка.

Триумф на Итоговом турнире WTA стал для Свитолиной крупнейшим достижением в карьере.

Слоан Стивенс (США, 5) - Элина Свитолина (Украина, 6) - 1:2 (6:3, 2:6, 2:6)

Итоговый турнир WTA - ежегодный международный теннисный турнир, где принимают участие 8 лучших теннисисток планеты.

В полуфинале Итогового турнира WTA Элина Свитолина победила нидерландку Кики Бертенс -7:5, 6:7, 6:4.

НВ

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