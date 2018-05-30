Свитолина справилась со второй соперницей на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Викторию Кужмову во втором раунде Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос.

Для победы над 87-й теннисисткой мира из Словакии четвертой ракетке планеты понадобилось провести на корте полтора часа.

Первый сет сложился для Свитолиной легче, ведь она позволила сопернице взять три гейма, в отличие от второй партии, где та выиграла четыре очка - 6:3, 6:4.

В третьем раунде (1/16 финала) украинской теннисистке будет противостоять 33-я ракетка мира, Михаэла Бузарнеску из Румынии.

В первом матче на Ролан Гаррос Свитолина смогла победить Айлу Томлянович в двух сетах, хотя в первой партии уступала оппонентке 1:5.

Накануне вторая ракетка Украины у мужчин Сергей Стаховский, занимающий 127-е место в мировом рейтинге, вышел во второй круг этого же турнира.

НВ