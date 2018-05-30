30 мая 2018, среда

Свитолина справилась со второй соперницей на Ролан Гаррос

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Свитолина провела полтора часа на корте

Свитолина провела полтора часа на корте

Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Викторию Кужмову во втором раунде Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос.

Для победы над 87-й теннисисткой мира из Словакии четвертой ракетке планеты понадобилось провести на корте полтора часа.

Первый сет сложился для Свитолиной легче, ведь она позволила сопернице взять три гейма, в отличие от второй партии, где та выиграла четыре очка - 6:3, 6:4.

В третьем раунде (1/16 финала) украинской теннисистке будет противостоять 33-я ракетка мира, Михаэла Бузарнеску из Румынии.

В первом матче на Ролан Гаррос Свитолина смогла победить Айлу Томлянович в двух сетах, хотя в первой партии уступала оппонентке 1:5.

Накануне вторая ракетка Украины у мужчин Сергей Стаховский, занимающий 127-е место в мировом рейтинге, вышел во второй круг этого же турнира.

НВ

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