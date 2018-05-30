Свитолина справилась со второй соперницей на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Викторию Кужмову во втором раунде Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос.
Для победы над 87-й теннисисткой мира из Словакии четвертой ракетке планеты понадобилось провести на корте полтора часа.
Первый сет сложился для Свитолиной легче, ведь она позволила сопернице взять три гейма, в отличие от второй партии, где та выиграла четыре очка - 6:3, 6:4.
Victoire de la tête de série 4 @ElinaSvitolina, 6-3 6-4. Svitolina passe au 3e tour. #RG18 pic.twitter.com/oEV5OAtjL7— Roland-Garros (@rolandgarros) 30 мая 2018 г.
В третьем раунде (1/16 финала) украинской теннисистке будет противостоять 33-я ракетка мира, Михаэла Бузарнеску из Румынии.
В первом матче на Ролан Гаррос Свитолина смогла победить Айлу Томлянович в двух сетах, хотя в первой партии уступала оппонентке 1:5.
Накануне вторая ракетка Украины у мужчин Сергей Стаховский, занимающий 127-е место в мировом рейтинге, вышел во второй круг этого же турнира.
НВ
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