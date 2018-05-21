Свитолина совершила рывок в чемпионской гонке лучших теннисисток планеты

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Победа в Риме позволила Свитолиной улучшить позиции в чемпионской гонке

Победа в Риме позволила Свитолиной улучшить позиции в чемпионской гонке

Украинка Элина Свитолина поднялась на четвертое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

Согласно официальному сайту WTA, первая ракетка Украины и четвертая - мира совершила рывок на две позиции в данном рейтинге, набрав 2820 очков.

На столько же строчек поднялась румынка Симона Халеп, благодаря чему возглавила чемпионскую гонку с 3285 баллами. По одному месту потеряли датчанка Каролин Возняцки (3130) и чешка Петра Квитова (2902), теперь занимающие вторую и третью строчки соответственно.

В мировом рейтинге Свитолина сохранила за собой четвертую позицию. Выше украинки - Халеп, Возняцки, а также испанка Гарбинье Мугуруса.

Каждую осень в чемпионской гонке WTA определяется лучшая восьмерка теннисисток, которые потом выступают на итоговом турнире года.

Накануне Свитолина защитила титул престижного грунтового турнира серии WTA Premier 5 в Риме. В финале она уверенно разобралась с первой ракеткой мира Халеп.

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