Свитолина сохранила свой статус среди лучших теннисисток планеты, Завацкая поднялась на 63 позиции

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила четвертую строчку в мировом рейтинге, ее соотечественница Катарина Завацкая поднялась на 197-е место.

Согласно официальному сайту Женской теннисной ассоциации (WTA), Завацкая поднялась на 63 места, что случилось благодаря ее выходу в четвертьфинал турнира в марокканском Рабате.

Украинки Леся Цуренко и Катерина Бондаренко несколько сдали позиции. Первая опустилась с 38-й на 39-ю строчку, а вторая - с 77-й на 80-ю.

Небольшой прогресс совершили Катерина Козлова, которая после 70-го места оказалась на 66-м, и Марта Костюк, сменившая 134-ю позицию на 133-ю.

На днях 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк заняла второе место в номинации "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам апреля.

Ранее Свитолина сохранила четвертую строчку в мировом рейтинге, в то время как Костюк вышла на 134-е место.