Свитолина сохранила позиции в рейтинге лучших теннисисток мира Сегодня, 14:09 62 Цей матеріал також доступний українською Элина Свитолина via Twitter Свитолина осталась на шестом месте рейтинга WTA Элина Свитолина via Twitter

Украинка Элина Свитолина сохранила за собой шестое место в рейтинге лучших теннисисток планеты.



Согласно обновленному ранжиру официального сайта Женской теннисной ассоциации (WTA), первая ракетка Украины имеет 4866 очков.

Среди ее соотечественниц лучший результат у Леси Цуренко - 26-е место. Даяна Ястремская опустилась с 38-го на 41-е, Катерина Козлова поднялась с 85-го на 66-е.

Лидером с 6356 баллами остается японка Наоми Осака. На вторую строчку с 6117 пунктами поднялась представительница Румынии Симона Халеп.

Четвертую на третью позицию сменила немка Анжелик Кербер (5285 очков), а седьмую на четвертую - Кики Бертенс (5115) из Нидерландов. Со второго места на пятое опустилась чешка Петра Квитова (5050).

Ранее Свитолина снялась с турнира категории Premier в Штутгарте из-за травмы.