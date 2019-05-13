Свитолина сохранила позиции в рейтинге лучших теннисисток мира
Украинка Элина Свитолина сохранила за собой шестое место в рейтинге лучших теннисисток планеты.
Согласно обновленному ранжиру официального сайта Женской теннисной ассоциации (WTA), первая ракетка Украины имеет 4866 очков.
Среди ее соотечественниц лучший результат у Леси Цуренко - 26-е место. Даяна Ястремская опустилась с 38-го на 41-е, Катерина Козлова поднялась с 85-го на 66-е.
Лидером с 6356 баллами остается японка Наоми Осака. На вторую строчку с 6117 пунктами поднялась представительница Румынии Симона Халеп.
Четвертую на третью позицию сменила немка Анжелик Кербер (5285 очков), а седьмую на четвертую - Кики Бертенс (5115) из Нидерландов. Со второго места на пятое опустилась чешка Петра Квитова (5050).
Ранее Свитолина снялась с турнира категории Premier в Штутгарте из-за травмы.